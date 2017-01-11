Россияне стали кушать бюджетнее

Опубликована: Сегодня 14:27



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По оценкам экспертов, в частности, это связано с продуктовым эмбарго и контрсанкциями. В то же время специалисты отметили резкое увеличение потребления овощей и бахчевых.«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», — пояснила «Известим» генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова.Эксперты также отметили, что тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.