Снег явился виновником дорожных пробок в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:22



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Во-первых, после выпавшего накануне снега на дорогах города участились случаи ДТП. Одна из аварий, произошедших на улице Промышленная около 9 часов утра, парализовала движение троллейбусов и образовала пробку.Еще одной причиной стал снег, неубранный с дорожных обочин. Сейчас администрация Ижевска борется с этой проблемой: уже определены более 2 тысяч городских улиц и межквартальных проездов, где в зимний период, с 1 ноября по 15 апреля, будут устанавливаться временные дорожные знаки, запрещающие парковку у обочин. Владельцы, оставляющие свои машины в зоне действия таких знаков, будут привлекаться к административной ответственности.