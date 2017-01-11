Снег явился виновником дорожных пробок в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:22

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Главной причиной больших пробок в Ижевске назвали снег. Журналистам издания «Известия Удмуртской Республики» в пресс-службе ИПОПАТ рассказали, почему утром 11 января весь город погрузился в пробки до самого обеда. Выяснилось, что причин этому несколько.

Во-первых, после выпавшего накануне снега на дорогах города участились случаи ДТП. Одна из аварий, произошедших на улице Промышленная около 9 часов утра, парализовала движение троллейбусов и образовала пробку.

Еще одной причиной стал снег, неубранный с дорожных обочин. Сейчас администрация Ижевска борется с этой проблемой: уже определены более 2 тысяч городских улиц и межквартальных проездов, где в зимний период, с 1 ноября по 15 апреля, будут устанавливаться временные дорожные знаки, запрещающие парковку у обочин. Владельцы, оставляющие свои машины в зоне действия таких знаков, будут привлекаться к административной ответственности.



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