В Удмуртии рысь пришла в частный дом и съела кошку

Опубликована: Сегодня 16:23

фото: скриншот видео
В Можге очевидцы сняли на видео появление во дворе жилого дома рыси. Запись появилась 10 января в группе МГГС соцсети "ВКонтакте", пишет "Комсомолка".

Животное не просто гуляет: ест пойманную добычу, а остатки затем закапывает в снег. На фоне слышны и комментарии свидетелей происходящего, которые, хоть и переживают, что дикая кошка может быть опасна, все же не могут не восхищаться ею.

-Я снимала это видео еще 25 декабря. Мне тогда позвонил сосед и сказал, что к нему во двор забралась рысь. Я не поверила, а потом пришла и увидела все своими глазами. Животное поймало соседскую кошку и съело ее, - поведала жительница Можги, Валентина.

Чтобы поймать рысь, вызвали охотника. Однако когда он прибыл, необычная гостья уже ушла. Вернулась она, однако, в этот же день, в 9 часов вечера: искала зарытую добычу. Но, когда ничего не нашла, вновь вернулась в лес. Как позже сообщили охотники, рысь оказалась рысенком. А поскольку котенок не представлял опасности, ему дали уйти в лес.

В Минприроды Удмуртии отметили, особей рыси в республике немного, это немногочисленный вид. То, что дикая кошка попала в объектив камеры, да еще и в черте города – очень необычно.
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