На отдых Обамы за 8 лет потрачено около 85 миллионов долларов из бюджета США

Опубликована: Сегодня 18:03

Семейный отдых президента Барака Обамы на Гавайях в 2015 году обошелся американским налогоплательщикам более чем в $ 4,8 млн.

Консерваторы получили в Секретной службе документы, показавшие, что только охрана потратила $ 1,2 млн на эту поездку. Ранее та же группа обнаружила что общая стоимость поездки семьи Обамы на Гавайи составила более $ 4,8 млн.

Группа также подсчитала, что в общей сложности на семейные каникулы Обамы в течение восьми лет на посту президента, потрачено до $ 85 миллионов.

Например, только на размещения охраны в отелях за 19 ночей заплачено около $ 1.46 миллиона долларов. Еще $ 165893 было потрачено на аренду 103 автомобилей, а также $ 68964 на железнодорожные и авиабилеты.




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