Безработица на Украине составила почти 44% трудоспособного населения

Опубликована: Сегодня 08:30

В настоящее время уровень безработицы на Украине составляет около 44 % от количества трудоспособного населения, то есть из 26 млн трудоспособных граждан заняты только 16 млн человек, сообщает сайт "Взгляд.ru".

Так, работу в стране имеют только 56,2% трудоспособного населения, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева. Причиной этого нынешний министр считает политику предыдущего руководства Украины, которая Которое покинуло Украину еще три года назад, в 2014 году. Это также привело к масштабной трудовой миграции населения за границу, в частности в страны ЕС и Россию.

Правительство Украины будет продвигать реформу службы занятости, акцент работы будет перенесен с выплаты пособий по безработице к стимулированию к скорейшему выходу на рабочее место. Например, осенью прошлого года сообщалось, что кабмин Украины сделает акцент на подготовке профессионально-технических кадров по специальностям тракторист-машинист, монтажник санитарно-технических систем и швея-портной, так как ощущается их дефицит на рынке труда.




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