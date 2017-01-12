Появился поезд выходного дня сообщением Ижевск — Набережные Челны

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: nofollow.ru
С 6 января начал курсировать новый пригородный поезд №6751/6752 сообщением Ижевск — Набережные Челны — Ижевск. Назначение нового поезда связано с увеличением пассажиропотока, сообщили в пресс-службе Ижевского региона ГЖД.

Из Ижевска он отправляется по пятницам и субботам в 16:09 мск, прибывает в Набережные Челны в 22:26 мск. Из Набережных Челнов поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 6:18 мск, прибывает в Ижевск в 10:30 мск.

Также по этому направлению курсирует ежедневный поезд №6677/6678 (отправление из Ижевска в 6:39 мск, отправление из Набережных Челнов в 12:37 мск).

График движения составлен с учётом интересов тех пассажиров, которым удобнее уезжать из Ижевска вечером и приезжать в Ижевск в первой половине дня.



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