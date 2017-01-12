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Житель Ижевска выдернул из банкомата 85 тыс рублей и погасил долги
Опубликована: Сегодня 10:23 За открытый грабеж в очереди к банкомату в Ижевске задержали 22-летнего сотрудника одного из местных заводов. В помещении банка молодой человек стоял за девушками и видел, как они снимают 85 тыс рублей. Как только банкомат выдал купюры, злоумышленник выхватил их и скрылся.
Установили подозреваемого благодаря оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев и записи с камер видеонаблюдения. Его задержали в собственной квартире, но денег у него уже не было. Похищенное он потратил на погашение кредита и долгов по квартплате.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «грабеж».
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