Житель Ижевска выдернул из банкомата 85 тыс рублей и погасил долги

Опубликована: Сегодня 10:23

фото: ria56.ru
За открытый грабеж в очереди к банкомату в Ижевске задержали 22-летнего сотрудника одного из местных заводов. В помещении банка молодой человек стоял за девушками и видел, как они снимают 85 тыс рублей. Как только банкомат выдал купюры, злоумышленник выхватил их и скрылся.

Установили подозреваемого благодаря оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев и записи с камер видеонаблюдения. Его задержали в собственной квартире, но денег у него уже не было. Похищенное он потратил на погашение кредита и долгов по квартплате.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «грабеж».



Загрузка...
Теги
дети природа технологии Россия пенсия выставка прокуратура бюджет вода наркотики ГЖД строительство транспорт Москва кино Удмуртия свадьба ЖКХ праздник фестиваль торговля зоопарк Сарапул пожар творчество ИжГТУ терроризм СМИ Украина полиция Новый год/Рождество Игра оружие штраф финансы выборы молодежь бизнес промышленность траур туризм ГИБДД Балезино банк религия здоровье сельское хозяйство видео мода медицина Можга преступление хоккей футбол США ветеран МВД рейтинг убийство недвижимость Ижевск Владимир Путин Голливуд ДТП дороги Ижавто алкоголь Ува депутат семья Завьялово образование армия ремонт звезда Госсовет УР погода правительство суд СКП безопасность школа Глазов Интернет долг Воткинск телевидение Александр Волков физкультура Дмитрий Медведев Малая Пурга лес конкурс животные биатлон занятость инвалид МЧС самолет музыка
Все теги
Яндекс.Погода