Житель Ижевска выдернул из банкомата 85 тыс рублей и погасил долги

Опубликована: Сегодня 10:23



фото: ria56.ru фото: ria56.ru

Установили подозреваемого благодаря оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев и записи с камер видеонаблюдения. Его задержали в собственной квартире, но денег у него уже не было. Похищенное он потратил на погашение кредита и долгов по квартплате.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «грабеж».