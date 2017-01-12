Пожилая женщина погибла в ДТП в Можгинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:22

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пожилая пассажирка отечественной легковушки скончалась в результате ДТП в Можгинском районе Удмуртии. По сообщению 1 отдела управления ГИБДД МВД по республике, авария произошла в минувшую среду в 16:10 на 18 км автодороги «Можга-Вавож».

Женщина 1967 года рождения за рулем автомобиля «Шкода» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением молодого человека, 1995 года рождения. В результате ДТП водители автомобилей получили травмы и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «ВАЗ», женщина, 1957 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
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