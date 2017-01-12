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В Удмуртии рецидивист развратил 12-летнего мальчика
Опубликована: Сегодня 12:29 За развратные действия в отношении 12-летнего мальчика в Глазове задержали 46-летнего местного жителя и возбудили против него уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
Выяснилось, что днем 10 января мужчина встретил на улице двух 12-летних мальчиков. Он предложил им за 200 рублей расклеить листовки, а также помочь убрать мусор. "После того как дети согласились, злоумышленник привел их в неосвещенный подвал многоквартирного жилого дома. Испугавшись, дети забежали в подъезд, обвиняемый зашел следом за ними, где совершил в отношении одного из мальчиков развратные действия. Ребенок смог выбежать из подъезда и на улице обратился к сотрудникам полиции", говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Оказалось, что нигде не работающий мужчина с 1988 года был пять раз судим за преступления против половой неприкосновенности, в том числе мужеложство, развратные действия, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Освободился он из мест лишения свободы лишь в октябре прошлого года.
Обвиняемый признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
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