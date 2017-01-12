В Удмуртии рецидивист развратил 12-летнего мальчика

Опубликована: Сегодня 12:29



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Выяснилось, что днем 10 января мужчина встретил на улице двух 12-летних мальчиков. Он предложил им за 200 рублей расклеить листовки, а также помочь убрать мусор. "После того как дети согласились, злоумышленник привел их в неосвещенный подвал многоквартирного жилого дома. Испугавшись, дети забежали в подъезд, обвиняемый зашел следом за ними, где совершил в отношении одного из мальчиков развратные действия. Ребенок смог выбежать из подъезда и на улице обратился к сотрудникам полиции", говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.Оказалось, что нигде не работающий мужчина с 1988 года был пять раз судим за преступления против половой неприкосновенности, в том числе мужеложство, развратные действия, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Освободился он из мест лишения свободы лишь в октябре прошлого года.Обвиняемый признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.