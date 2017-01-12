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Уже седьмой раз за последние 22 года в Кыргызстане меняют конституцию
Опубликована: Сегодня 13:31 В Кыргызстане внесены новые поправки к конституцию. Референдум по внесению поправок прошел еще в 2016 году, сообщает SM-NEWS.
Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова Рассказала тогда по предварительным данным в этой кампании приняли участие 190501 человек, или 42.09 % из общего числа избирателей. Проголосовали за изменения в Конституцию 79,7 % кыргызстанцев, против - 15.40 %.
Интересно, что это уже седьмой референдум, по результатам которого в конституцию Кыргызстана внесены изменения. Сами жители республики давно не смеются над местным анекдотом: в киоске покупатель просит брошюру с текстом конституции страны, на что продавец советует: «Приходите завтра – будет свежая…».
Правда, с каждым новым референдумом по конституционным преобразованиям в стране падает интерес к этой теме. Так, если в первом референдуме в 1994 году явка избирателей составила 84 процента, то на сей раз едва превысила 42 процента.
Кардинальных преобразований новая конституция не содержит: несколько ограничиваются полномочия президента и расширяются права парламента и премьер-министра. Будет проведена судебная реформа. Кроме того, в ней уточняются некоторые статьи, например, понятие семьи не допускает вольностей и однополых браков.
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