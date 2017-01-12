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В России запустили приложение для организации похорон
Опубликована: Сегодня 14:24 В России запустили мобильное приложение для организации похорон Umer. О запуске сервиса сообщил в своем Facebook глава «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин.
Сервис призван помочь тем людям, которые скорбят из-за смерти близких и не знают, как организовать похороны. «Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем какие документы собрать и предложим хороший вариант захоронения или кремации», — говорится в описании.
Благодаря приложению можно выбрать кладбище, тип гроба, ограду и надгробие. Также Umer сообщит приблизительную стоимость всех похоронных услуг. Проект вот-вот появится в магазинах мобильных приложений.
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