Из-за африканской чумы на Украине могут вымереть свиньи

Опубликована: Сегодня 15:32





Свинина на Украине может стать дефицитом к лету 2017 года из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сообщает ТАСС, заявил президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза.

По его словам, если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету страна может почувствовать нехватку мяса. Украина уже значительно сократила производство и экспорт свинины и в 2017 году украинцам придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину вместо отечественной. А ряд стран отказались от закупок на Украине.

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что в 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов.



АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус крайне опасен для диких и домашних свиней - погибают до 100 процентов животных, но безвреден для человека.