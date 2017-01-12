Почти две тонны дизельного топлива украл водитель с предприятия в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:24



фото: oldtrucks.autoreview.ru фото: oldtrucks.autoreview.ru

Личность злоумышленника полицейским удалось установить при помощи изъятых с АЗС записей с камер видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.