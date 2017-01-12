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Почти две тонны дизельного топлива украл водитель с предприятия в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:24 Почти двух тонн дизельного топлива лишил водитель своего работодателя в Удмуртии. В нерабочее время находясь на территории предприятия, 25-летний работник тайно похитил из бытового помещения две топливные карты. В течение нескольких дней злоумышленник, используя похищенные карты, реализовывал на автозаправочных станциях дизельное топливо водителям-дальнобойщикам. Своими противоправным действиями подозреваемый причинил ущерб предприятию на сумму 170 тыс рублей.
Личность злоумышленника полицейским удалось установить при помощи изъятых с АЗС записей с камер видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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