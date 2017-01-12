В Ижевске закроют гипермаркет «Карусель» в ТРК «Столица»

Опубликована: Сегодня 17:28

фото: dnevnikmalysha.ru
В Ижевске закроют один из двух гипермаркетов «Карусель», находящийся в ТРК «Столица». На его месте появится магазин другой торговой марки, рассказали «Известиям Удмуртской Республики» в пресс-службе торгового центра.

«Замена одного магазина на другой – плановая, - пояснили в маркетинговом отделе «Столицы». – Заменить гипермаркет на более современный планировалось еще в 2015 году, поэтому ничего страшного в закрытии «Карусели» нет».

Как пояснили в отделе, часть сотрудников магазина скорее всего будет перенаправлена в другую «Карусель», расположенную в ТРЦ «Талисман», а другая часть будет направлена в сеть магазинов «Пятерочка».

Кто разместится на территории бывшей «Карусели» пока разглашается, но уже ведутся переговоры с будущими арендаторами, и подписывается договор.



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