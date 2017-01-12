В Ижевске закроют гипермаркет «Карусель» в ТРК «Столица»

Опубликована: Сегодня 17:28



фото: dnevnikmalysha.ru фото: dnevnikmalysha.ru

«Замена одного магазина на другой – плановая, - пояснили в маркетинговом отделе «Столицы». – Заменить гипермаркет на более современный планировалось еще в 2015 году, поэтому ничего страшного в закрытии «Карусели» нет».Как пояснили в отделе, часть сотрудников магазина скорее всего будет перенаправлена в другую «Карусель», расположенную в ТРЦ «Талисман», а другая часть будет направлена в сеть магазинов «Пятерочка».Кто разместится на территории бывшей «Карусели» пока разглашается, но уже ведутся переговоры с будущими арендаторами, и подписывается договор.