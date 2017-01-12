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В Ижевске два человека отравились угарным газом
Опубликована: Сегодня 18:19 Нарушение правил использования газового оборудования стало причиной отравления двух человек угарным газом в доме №58 по улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Ижевск».
«Прибывшая на место происшествия аварийная газовая служба зафиксировала отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, установленного в квартире пострадавших, что является грубым нарушением правил эксплуатации газового оборудования», - говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. Газоснабжение части абонентов приостановлено до исправления системы дымоходов и вентиляционных каналов.
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