В Ижевске два человека отравились угарным газом

Опубликована: Сегодня 18:19



фото: optiua.info фото: optiua.info

«Прибывшая на место происшествия аварийная газовая служба зафиксировала отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, установленного в квартире пострадавших, что является грубым нарушением правил эксплуатации газового оборудования», - говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. Газоснабжение части абонентов приостановлено до исправления системы дымоходов и вентиляционных каналов.