В Ижевске два человека отравились угарным газом

Опубликована: Сегодня 18:19

фото: optiua.info
Нарушение правил использования газового оборудования стало причиной отравления двух человек угарным газом в доме №58 по улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Ижевск».

«Прибывшая на место происшествия аварийная газовая служба зафиксировала отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, установленного в квартире пострадавших, что является грубым нарушением правил эксплуатации газового оборудования», - говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. Газоснабжение части абонентов приостановлено до исправления системы дымоходов и вентиляционных каналов.



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