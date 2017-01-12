Все по 30: товары со сгоревшего склада Ижтрейдинга почистили и пустили в продажу

Опубликована: Сегодня 21:17

Консервы, соки и другие продукты со сгоревшего в ноябре склада «Ижтрейдинга» поступили в продажу в магазин «Три банана» на Воткинском шоссе Ижевска.

Фотографии обгоревших металлических банок и другой продукции со следами пожара прислали в редакцию «Сусанина» читатели информагентства, сообщив следующее: «Рыба, соки, тушенка, вино все продается по 30 рублей.»

Напомним, что возгорание холодильника на товарном складе торговой группы случилось воскресенье, 27 ноября. Пожарные обследовавшие помещения, спасли 5 человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту, по сообщению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники. 
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