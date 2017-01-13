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В Удмуртии за снег и наледь на крышах домов будут штрафовать УК и ТСЖ
Опубликована: Сегодня 09:31 В Удмуртии будет усилен контроль за содержанием кровель. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, теперь, если на крыше дома толщина снежного покрова составит более 30 см, то ТСЖ грозит административный штраф от 40 тыс. рублей, а УК и вовсе может лишится суммы от 250 тыс. рублей за несвоевременную очистку крыши от снега и наледи.
Контроль возложен на Государственную жилищную инспекцию. Её сотрудники уже массово проводят осмотры кровель по всей Удмуртии и предупреждают об ответственности. По сообщению пресс-службы министерства энергетики, ЖКХ и жилищной политики, итоги проверок будут подведены 20 января.
Напомним, что 7 января разрушение подстропильной балки на крыше многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛСКМ в Ижевске вывело из строя отопительную систему здания.
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