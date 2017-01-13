В Ижевске освободят от торговых точек подземный переход в микрорайоне «Север»

Опубликована: Сегодня 10:27



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По истечении срока договора предпринимателя уведомили об отказе в заключении договора аренды на новый срок и арендатору было предложено сдать площади по акту приема-передачи. Несмотря на это, женщина продолжала использовать муниципальное имущество, и администрация города обратилась в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском об обязании освободить указанные площади. Решением суда иск был удовлетворен.ИП Любимова Т.И. не согласилась с мнением судьи и подала апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Семнадцатым Арбитражным апелляционным судом города Перми. На данной инстанции решение суда было оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения. Теперь администрация города будет принимать меры к освобождению подземного перехода.