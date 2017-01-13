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В Ижевске освободят от торговых точек подземный переход в микрорайоне «Север»
Опубликована: Сегодня 10:27 В Ижевске индивидуального предпринимателя обязали освободить от торговых точек подземный переход на улице Удмуртская в микрорайоне «Север». Договор аренды нежилого помещения площадью 145,8 кв.м. с ИП Любимовой Т.И. был заключен до 17 апреля 2016г. для использования под торговую деятельность, за исключением продажи алкогольной продукции, табачных изделий, пива, напитков, изготовленных его основе, в соответствии с действующим законодательством, с выполнением сезонных работ по содержанию всего подземного перехода и прилегающих к нему подходов в периметре пяти метров.
По истечении срока договора предпринимателя уведомили об отказе в заключении договора аренды на новый срок и арендатору было предложено сдать площади по акту приема-передачи. Несмотря на это, женщина продолжала использовать муниципальное имущество, и администрация города обратилась в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском об обязании освободить указанные площади. Решением суда иск был удовлетворен.
ИП Любимова Т.И. не согласилась с мнением судьи и подала апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Семнадцатым Арбитражным апелляционным судом города Перми. На данной инстанции решение суда было оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения. Теперь администрация города будет принимать меры к освобождению подземного перехода.
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