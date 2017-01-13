В Ижевске сын виновника ДТП попал в реанимацию

Опубликована: Сегодня 11:22



фото: 1 отделе УГИБДД МВД по УР фото: 1 отделе УГИБДД МВД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Иж» получил травмы, его пассажир – молодой человек, 1996 года рождения, получил тяжелые травмы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», - сообщили дорожные полицейские и отметили, что ни водитель, ни его пассажир не были пристегнуты штатными ремнями безопасности.Также выяснилось, что водитель автомобиля «Иж» лишен права управления транспортными средствами по ст. 264. 1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а на транспортном средстве отсутствует страхование ОСАГО.