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В Ижевске сын виновника ДТП попал в реанимацию
Опубликована: Сегодня 11:22 Пассажир «Иж-2717» попал в реанимацию по вине своего отца, управлявшего автомобилем будучи лишенным этого права. Как сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла в четверг, 12 января в 17.55 напротив дома № 2 «а» по улице Выставочная города Ижевска. 40-летний водитель автомобиля «Иж-2717» выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем «Фольксваген» под управлением мужчины 1977 года рождения.
«В результате ДТП водитель автомобиля «Иж» получил травмы, его пассажир – молодой человек, 1996 года рождения, получил тяжелые травмы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», - сообщили дорожные полицейские и отметили, что ни водитель, ни его пассажир не были пристегнуты штатными ремнями безопасности.
Также выяснилось, что водитель автомобиля «Иж» лишен права управления транспортными средствами по ст. 264. 1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а на транспортном средстве отсутствует страхование ОСАГО.
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