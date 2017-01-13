За кражу зубных протезов жительнице Удмуртии грозит до 6 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 13:28

фото: elaguadelaluna.blogspot.ru
В Удмуртии спящая пенсионерка лишилась продуктов питания и зубных протезов.

Неизвестное лицо ночью проникло через незапертую дверь в ее дом по ул.Октябрьской деревни Ягул и похитило из холодильника продукты питания и зубные протезы. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По подозрению в краже задержали 49-летнюю неработающую, ранее судимую за аналогичное преступление местную жительницу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



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