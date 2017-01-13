За кражу зубных протезов жительнице Удмуртии грозит до 6 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 13:28



фото: elaguadelaluna.blogspot.ru фото: elaguadelaluna.blogspot.ru

По подозрению в краже задержали 49-летнюю неработающую, ранее судимую за аналогичное преступление местную жительницу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.