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За кражу зубных протезов жительнице Удмуртии грозит до 6 лет тюрьмы
Опубликована: Сегодня 13:28 В Удмуртии спящая пенсионерка лишилась продуктов питания и зубных протезов.
Неизвестное лицо ночью проникло через незапертую дверь в ее дом по ул.Октябрьской деревни Ягул и похитило из холодильника продукты питания и зубные протезы. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
По подозрению в краже задержали 49-летнюю неработающую, ранее судимую за аналогичное преступление местную жительницу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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