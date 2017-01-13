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Студенты Восточно-Европейского института, лишенного аккредитации, получат диплом московского вуза
Опубликована: Сегодня 14:23 Студенты Восточно-Европейского института переведутся в Московский экономический институт на итоговую аттестацию и получат диплом «гособразца». В связи с лишением ВЕИ государственной аккредитации, по итогам проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) осенью 2016 года, учебный процесс завершится в партнерском вузе.
Московский экономический институт недавно вошел в состав Ассоциации образовательных учреждений «Международный Восточно-Европейский университет». Это создало дополнительные возможности для получения высшего образования для жителей Удмуртии. Студенты же института, лишенного аккредитации, гарантированно получат дипломы «государственного образца», а кроме того, и дополнительные преимущества на рынке труда Удмуртии.
«Мы устранили все замечания ведомства в установленный срок, но, несмотря на это, государственная аккредитация института не восстановлена. Никаких комментариев по причине лишения аккредитации Рособрнадзор не дает. Очевидно, что здесь сыграла роль проводимая государством политика в сфере высшего образования. Уже сегодня в стране ликвидированы более тысячи вузов, — говорит Лев Сурат, ректор Восточно-Европейского института. — Вместе с тем, МВЕУ развивается стремительными темпами. У нас работает два колледжа, Высший инженерный колледж и Высший юридический колледж, реализующие спектр специальностей для настоящих парней и девчонок. Отлично работает и постоянно пополняется новыми программами блок дополнительного образования. Теперь в составе ассоциации МВЕУ еще и Московский экономический институт».
Студенты невыпускных курсов продолжат учиться в Восточно-Европейском институте и на итоговую аттестацию будут переведены в аккредитованные вузы одного собственника, это — Московский экономический институт и Московский институт психоанализа.
«В этом случае студенты получат так называемый «диплом гособразца», официально он называется «диплом образца, установленного Министерством образования и науки РФ». Перевод в аккредитованные вузы можно осуществить в любое время до выпуска. Срок и стоимость обучения будут при этом сохранены», — говорит Елена Соснина, первый проректор Восточно-Европейского института.
Для подробных разъяснений администрация вуза организовала оргсобрания и вебинары со студентами. График размещен на сайте www.mveu.ru и http://veinst.ru/.
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