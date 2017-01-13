Чтобы выехать за границу, должники из Удмуртии заплатили 215 млн рублей

Опубликована: Сегодня 15:15

фото: pulkovoled.blogspot.ru
За 12 месяцев 2016 года судебные приставы Удмуртии вынесли 35 тыс постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, тогда как в 2012 году в списке «невыездных» было всего 1 746 граждан. Как сообщают в пресс-службе УФССП, одна из мер принудительного взыскания, как ограничение на выезд за рубеж, доказывает свою эффективность. Чтобы иметь возможность пересечь границу РФ, должники оплатили в минувшем году 215 млн рублей.

Вот лишь два примера из практики судебных приставов-исполнителей Удмуртии по гражданам, пожелавшим провести новогодние каникулы за рубежом. Житель Игринского района оплатил 140 тыс рублей страховых взносов и исполнительного сбора, чтобы отдохнуть в Китае. А ижевчанин ради путешествия в Чехию полностью погасил долг перед юридической организацией в размере 416 тысяч рублей.

В пресс-службе напомнили, что в рамках исполнительного производства судебный пристав имеет право применять меры принудительного взыскания в случае, если должник своевременно не производит отплату задолженности. Одна из таких мер – ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, которая применяется при наличии задолженности в размере 10 тысяч рублей. Вне зависимости от суммы долга автоматически ограничиваются в праве выезда граждане, не оплатившие уголовные штрафы.



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