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Пенсионер из Удмуртии выплатит 200 тыс рублей за незаконный отстрел лося
Опубликована: Сегодня 16:07 Сообщение о незаконном отстреле лося в лесном массиве у поселка Люга поступило ночью в местную полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили недалеко от дороги тушу убитого животного. Ущерб, причиненный Управлению охраны фауны Удмуртской Республики, оценили в 200 тыс рублей.
По подозрению в совершении преступления был задержан 61-летний пенсионер, жителя Можгинского района. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей, либо ареста на срок до 6 месяцев. Кроме того, мужчина будет привлечен к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия. Наказание за данное правонарушение - штраф в размере 5 тыс рублей.
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