Пенсионер из Удмуртии выплатит 200 тыс рублей за незаконный отстрел лося

Опубликована: Сегодня 16:07



фото: popgun.ru фото: popgun.ru

По подозрению в совершении преступления был задержан 61-летний пенсионер, жителя Можгинского района. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье.По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей, либо ареста на срок до 6 месяцев. Кроме того, мужчина будет привлечен к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия. Наказание за данное правонарушение - штраф в размере 5 тыс рублей.