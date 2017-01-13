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Товары по 30 рублей со сгоревшего в Ижевске склада «Ижтрейдинг» безопасны
Опубликована: Сегодня 17:49 Товар, поступивший в продажу со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» в Ижевске, не подвергался термическому воздействию. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал директор по финансам и экономике торговой группы «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников. Он подчеркнул, что поступившие на прилавок продукты, абсолютно безопасны.
«Во-первых, этот товар идет отдельно. Он идет с уценкой с указанием причины. То есть там повреждение упаковки и тот товар, который продается, он не подвергался никакому термическому воздействию. С обычным товаром они не смешаны, они безопасны. Здесь мы открыто говорим, что упаковка товара пострадала и потребитель в праве выбирать, нужен ему такой товар или нет. Безопасность и открытость мы обеспечиваем», - рассказал Дмитрий Мельников. По его словам, если какие-то вопросы возникают у покупателя, то «с возвратом никаких проблем не возникает». «Но таких случаев, насколько я знаю, с уцененным товаром не было», - заключил Мельников.
Напомним, фотографии уцененного товара из магазина «Три банана» появились в редакции информагентства «Сусанин» накануне, 12 января.
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