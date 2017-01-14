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Размер взносов за капремонт в Удмуртии в 2017 году не поднимется
Опубликована: 13 Января 2017 г. 18:29 Размер взносов за капремонт в Удмуртии в 2017 году повышать не будут. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта, решение о «заморозке» тарифов приняло правительство республики.
- В Удмуртии размер взноса на капремонт в 2017 году останется прежним, действующим с 2015 года: 6,70 рублей в домах без лифта и 7,30 рублей – в домах с лифтом, - говорится в сообщении. Тариф может быть увеличен лишь в 2018 году.
Между тем, в 2017 году в более чем половине регионов России минимальный размер взносов на капремонт увеличился. Власти этих территорий объясняют повышение инфляцией, в частности, ростом цен на строительные материалы и на услуги подрядных организаций.
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