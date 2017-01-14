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В Ижевске женщина пострадала по вине пьяного водителя
Опубликована: Сегодня 16:11 Пьяный водитель устроил в Ижевске аварию, в которой пострадала женщина-водитель. Произошла она сегодня, 14 января, около 01:50 на ул. 10 лет Октября (напротив дома №72 по ул. Ворошилова).
Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, водитель автомобиля Renault Logan – мужчина 1983 г.р., находясь в состоянии опьянения, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Hyundai Solaris. В результате ДТП 32-летняя водитель Hyundai получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.
В отношении нетрезвого водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам управления автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, в состоянии опьянения, а также за отсутствие обязательной страховки. Автомобиль виновника ДТП помещен на специализированную стоянку
Также проводится административное расследование, в рамках которого будет установлена степень тяжести телесных повреждений водителя – женщины и принято процессуальное решение.
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