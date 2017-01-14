В Ижевске женщина пострадала по вине пьяного водителя

Опубликована: Сегодня 16:11



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, водитель автомобиля Renault Logan – мужчина 1983 г.р., находясь в состоянии опьянения, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Hyundai Solaris. В результате ДТП 32-летняя водитель Hyundai получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.В отношении нетрезвого водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам управления автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, в состоянии опьянения, а также за отсутствие обязательной страховки. Автомобиль виновника ДТП помещен на специализированную стоянкуТакже проводится административное расследование, в рамках которого будет установлена степень тяжести телесных повреждений водителя – женщины и принято процессуальное решение.