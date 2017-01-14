В Ижевске женщина пострадала по вине пьяного водителя

Опубликована: Сегодня 16:11

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пьяный водитель устроил в Ижевске аварию, в которой пострадала женщина-водитель. Произошла она сегодня, 14 января, около 01:50 на ул. 10 лет Октября (напротив дома №72 по ул. Ворошилова).

Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, водитель автомобиля Renault Logan – мужчина 1983 г.р., находясь в состоянии опьянения, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Hyundai Solaris. В результате ДТП 32-летняя водитель Hyundai получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.

В отношении нетрезвого водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам управления автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, в состоянии опьянения, а также за отсутствие обязательной страховки. Автомобиль виновника ДТП помещен на специализированную стоянку

Также проводится административное расследование, в рамках которого будет установлена степень тяжести телесных повреждений водителя – женщины и принято процессуальное решение.
Загрузка...
Теги
МЧС МВД Малая Пурга ремонт долг полиция алкоголь США правительство Воткинск выборы пенсия физкультура дороги вода строительство конкурс Голливуд убийство футбол праздник депутат рейтинг бизнес телевидение Глазов школа животные занятость оружие фестиваль погода ИжГТУ Удмуртия сельское хозяйство музыка лес Балезино кино свадьба Завьялово прокуратура видео семья Александр Волков образование самолет СКП ГИБДД траур выставка армия преступление природа Новый год/Рождество хоккей финансы недвижимость промышленность ДТП технологии Москва Ижевск Украина творчество инвалид бюджет туризм Владимир Путин звезда Игра молодежь Ижавто биатлон Дмитрий Медведев ветеран СМИ Госсовет УР штраф банк наркотики транспорт Ува терроризм суд торговля Сарапул безопасность ЖКХ Интернет здоровье Россия зоопарк религия медицина Можга мода пожар ГЖД дети
Все теги
Яндекс.Погода