Учебники гомосексуализма завезли в школы Череповца

Опубликована: Сегодня 16:26

Директор череповецкого лицея, внимательно вчитавшись в текст учебника по польскому языку, обнаружил на страницах пропаганду нетрадиционных ценностей. 

Педагоги провели собственное расследование и неожиданно выяснили, что якобы к распространению подобной литературы в нашей стране причастны высокопоставленные иностранцы, сообщило НТВ.

Дмитрий Кузьмин, директор лицея: «Открыл — вроде темы безобидные… И потом вдруг гомосексуализм».

В этом лицее вместе с английским, немецким и французским языками решили преподавать и польский. С учебниками пообещали помочь в консульстве Польши, выслали литературу. Теперь Дмитрий Кузьмин хватается за голову и обсуждает эти пособия на экстренном педсовете.

Практически в каждом абзаце книги содержатся неоднозначные умозаключения автора. Можно даже не вчитываться, достаточно открыть страницу с содержанием. И закрутилось настоящее расследование. Учителя решили вывести на чистую воду тех, кто пытался устроить подмену ценностей.

Углубившись в предмет, педагоги выяснили, что стоять за нетрадиционной пропагандой может в том числе и некая общественная организация «Полония» — сообщество поляков и людей с польскими корнями, которые живут в России.
  



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