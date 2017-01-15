Учебники гомосексуализма генконсул Польши лично подарил лицею Череповца

Опубликована: Сегодня 17:26

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В Череповце директор лицея «АМТЭК» Дмитрий Кузьмин обнаружил пропаганду нетрадиционных европейских ценностей от порнографии до гомосексуализма на страницах учебников по польскому языку. Руководство лицея, которое решило вместе с английским, немецким и французским языками преподавать и польский, было вынуждено созвать экстренный педсовет для обсуждения запрещенной в России информации для детей, которая оказалась доступна для учеников. Практически в каждом абзаце книги содержатся неоднозначные умозаключения автора. Можно даже не вчитываться, достаточно открыть страницу с содержанием, отмечает НТВ.

Расследование телеканала позволило установить, что к распространению нетрадиционной пропаганды может быть причастна некая общественная организация «Полония» — сообщество поляков и людей с польскими корнями, которые живут в России. Подарками, высланными из Польши и любезно предоставленными местной библиотеке с помощью данной организации стали, в частности книги «Польские поэты XX века» и «Прогулки по современной польской литературе».
«Открыл — вроде темы безобидные… И потом вдруг гомосексуализм», — охарактеризовал содержание подаренных учебников директор лицея.

Помимо многостраничной статьи «Польская гомосексуальная проза после 1989 года», в которой утверждается, что «быть геем — то же самое, что быть гетеро», книги включают и современные стихи «Первая фотография Гитлера», «Мнение о порнографии». Все издания оплачивались из Польского фонда литературы, средств Министерства культуры и национального наследия Польши при поддержке генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Неоднозначную литературу передал в дар учебному заведению лично генконсул Польши в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич во время своего визита в лицей в апреле 2016 года. Тогда же он сообщил, что в дальнейшем планируется развивать программы обмена школьников между Варшавой и Череповцом.

Теперь разразившийся скандал может поставить крест на изучении нравственных ценностей польской культуры российскими школьниками. Появление в школах учебников с гомосексуальным уклоом является нарушением требования Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, действия самого генерального консула Польши содержат признаки административного правонарушения — пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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