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В Удмуртии с 1 июля 2017 года МРОТ вырастет до 8 тыс 970 рублей
Опубликована: Сегодня 18:28 В Удмуртии минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится на 4%. Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда республики, с учетом применения 15% районного коэффициента с 1 июля 2017 года он составит 8 тыс. 970 рублей. В России МРОТ установится на уровне 7,8 тыс. рублей.
«В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 4 % и составит 7800 рублей», - говорится в сообщении. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тыс. рублей, а в Удмуртии – 8 тыс. 625 рублей.
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