В Удмуртии с 1 июля 2017 года МРОТ вырастет до 8 тыс 970 рублей

Опубликована: Сегодня 18:28



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«В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 4 % и составит 7800 рублей», - говорится в сообщении. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тыс. рублей, а в Удмуртии – 8 тыс. 625 рублей.