Минимальная розничная цена на бутылку водки не превысит 210 рублей

Опубликована: Сегодня 19:19



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«Она будет ниже 219 рублей, думаю, она будет 205–210 рублей. Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже», - сказал Сазанов. Он также добавил, что процесс с изменением цены затягивать не будут. «Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», - уточнил глава департамента налоговой и таможенной политики.