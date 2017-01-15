Минимальная розничная цена на бутылку водки не превысит 210 рублей

Опубликована: Сегодня 19:19

фото: bizneskirov.ru
Глава департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов России Алексей Сазанов уточнил данные о новой минимальной розничной цене на водку. Как пишет «РБК», она установится в пределах от 205 до 210 рублей, что ниже предложенных ранее 219 рублей.

«Она будет ниже 219 рублей, думаю, она будет 205–210 рублей. Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже», - сказал Сазанов. Он также добавил, что процесс с изменением цены затягивать не будут. «Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», - уточнил глава департамента налоговой и таможенной политики.



Загрузка...
Теги
ДТП Россия траур Интернет звезда Воткинск дороги сельское хозяйство медицина транспорт вода самолет ИжГТУ религия молодежь занятость недвижимость ремонт суд ветеран погода школа рейтинг Дмитрий Медведев Госсовет УР Игра полиция СКП музыка пенсия творчество фестиваль Удмуртия инвалид Балезино конкурс футбол Завьялово МВД депутат Владимир Путин Александр Волков выставка Москва ГИБДД Глазов оружие хоккей Новый год/Рождество ГЖД мода биатлон лес Ижавто преступление штраф Малая Пурга безопасность ЖКХ Сарапул прокуратура промышленность физкультура алкоголь дети выборы строительство СМИ туризм Можга банк свадьба семья Ижевск телевидение праздник видео Ува МЧС кино животные долг зоопарк наркотики бюджет США армия убийство пожар бизнес Украина здоровье образование природа правительство торговля Голливуд технологии терроризм финансы
Все теги
Яндекс.Погода