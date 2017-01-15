Беременная женщина пострадала в ДТП в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:22

14 января, около 2:00 ночи, на перекрестке улиц 10 лет Октября и ул. 9 Января при столкновении Renault Megan и Hyundai Solaris пострадала беременная женщина, сообщили очевидцы в группе ИГГС Вконтакте.

По мнению пользователей социальной сети, водитель «Renault Megan» находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Пассажирка «Hyundai Solaris», по предварительным данным, находится на 14 неделе беременности. Женщина получила травмы.



Загрузка...
Теги
Игра наркотики ДТП мода прокуратура ГИБДД технологии финансы промышленность погода природа суд ИжГТУ Дмитрий Медведев Интернет видео вода физкультура здоровье бюджет преступление животные Воткинск молодежь депутат транспорт дороги долг Новый год/Рождество инвалид Ижевск хоккей туризм строительство ГЖД пожар футбол конкурс Балезино Госсовет УР армия дети безопасность сельское хозяйство США религия выборы оружие Россия СМИ ЖКХ Ижавто полиция праздник лес свадьба торговля зоопарк биатлон Ува Малая Пурга Глазов кино недвижимость телевидение Москва школа траур МЧС Завьялово ремонт ветеран семья штраф самолет Александр Волков Удмуртия музыка правительство творчество убийство Можга алкоголь выставка Голливуд образование занятость фестиваль рейтинг Владимир Путин медицина пенсия СКП бизнес Сарапул МВД звезда Украина терроризм банк
Все теги
Яндекс.Погода