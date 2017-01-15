Беременная женщина пострадала в ДТП в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:22





14 января, около 2:00 ночи, на перекрестке улиц 10 лет Октября и ул. 9 Января при столкновении Renault Megan и Hyundai Solaris пострадала беременная женщина, сообщили очевидцы в группе ИГГС Вконтакте.

По мнению пользователей социальной сети, водитель «Renault Megan» находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Пассажирка «Hyundai Solaris», по предварительным данным, находится на 14 неделе беременности. Женщина получила травмы.