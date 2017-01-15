В Ижевске на Крещение откроют две купели

Опубликована: Сегодня 10:38

Две купели организуют на Ижевском пруду на Крещение, со ссылкой на руководителя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ижевской и Удмуртской Епархии Романа Воскресенских сообщает ИА Сусанин. Всего в Удмуртии организуют 50 купелей.

Ижевчане примут участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Первая купель расположена в районе городского пляжа у здания поисково-спасательного отряда. Проход к раздевалкам и проруби организуют рядом с кафе «Дача». Вторая купель расположена у туристической базы «Югдон».

Также в ночь с 18 на 19 января в церкви Державной иконы божьей матери пройдёт ночное богослужение.

Спасатели МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности при купании.
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