|
В Ижевске на Крещение откроют две купели
Опубликована: Сегодня 10:38 Две купели организуют на Ижевском пруду на Крещение, со ссылкой на руководителя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ижевской и Удмуртской Епархии Романа Воскресенских сообщает ИА Сусанин. Всего в Удмуртии организуют 50 купелей.
Ижевчане примут участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Первая купель расположена в районе городского пляжа у здания поисково-спасательного отряда. Проход к раздевалкам и проруби организуют рядом с кафе «Дача». Вторая купель расположена у туристической базы «Югдон».
Также в ночь с 18 на 19 января в церкви Державной иконы божьей матери пройдёт ночное богослужение.
Спасатели МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности при купании.
Загрузка...