Ижсталь проиграла Сарыарке на площадке казахской команды

Опубликована: Сегодня 17:26





Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступила карагандинской «Сарыарке» со счетом 3:1 в пользу хозяев льда, сообщила пресс-служба клуба.Счет в матче открыл представитель казахской команды Артур Сарваров уже на 10-й минуте поединка. Во втором периоде Тигран Манукян удвоил преимущество хозяев, однако уже через минуту «сталевар» Андрей Иванов сократил преимущество. В заключительном игровом отрезке Олег Ломако поразил ворота сталеваров, находившихся в меньшинстве.В итоге, 3:1 в пользу «Сарыарки». «Соперника поздравляю с победой. В Караганде всегда играть сложно. Ребята старались, пытались что-то сделать, но к сожалению, сегодня не получилось. В три раза больше удалений – было тяжело играть. Парни старались и сделали всё что смогли», - сообщил журналистам наставник «Ижстали» Сергей Душкин».После 38 игр «Ижсталь» с 56 очками располагается на 19 месте.