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В Удмуртии пьяная девятиклассница умерла в лесу от переохлаждения
Опубликована: Сегодня 09:28 В Воткинске пьяная школьница не дошла до дома и погибла от переохлаждения, уснув в лесу. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 16 января, заявил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.
«В Воткинске от переохлаждения погибла девятиклассница, которая уснула в лесопосадке от чрезмерного употребления алкоголя», - заявил Александр Первухин. Он также добавил, что во время праздников в Ленинском районе Ижевска из окна многоэтажки выпал пьяный молодой человек, которого доставили в больницу.
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