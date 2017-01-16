В Удмуртии пьяная девятиклассница умерла в лесу от переохлаждения

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: fotokto.ru фото: fotokto.ru

«В Воткинске от переохлаждения погибла девятиклассница, которая уснула в лесопосадке от чрезмерного употребления алкоголя», - заявил Александр Первухин. Он также добавил, что во время праздников в Ленинском районе Ижевска из окна многоэтажки выпал пьяный молодой человек, которого доставили в больницу.