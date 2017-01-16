На разработку нового самолета выделено 1,5 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 10:41



фото: romanian-spotters.forumer.ro фото: romanian-spotters.forumer.ro

По данным издания, новый самолет Ил-114-300 будет представлять глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит на внутрироссийских линиях Ан-24/26. «К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», — сообщили «Известиям» в Росавиации. ОАК уже заключила контракты на разработку самолета и двигателей к нему с ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. До конца 2029 года планируется выпустить 100 машин.