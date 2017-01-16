Ради упаковки клея вооруженный житель Ижевска напал на магазин

Опубликована: Сегодня 11:28



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По уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбойное нападение, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.