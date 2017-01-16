Пьяный водитель в Удмуртии устроил массовое ДТП из 6 иномарок

Опубликована: Сегодня 12:33



фото: ГИБДД г. Глазова фото: ГИБДД г. Глазова

В отношении виновника составлен административный материал. Мужчину ожидает штраф в размере 30 тыс рублей, лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, а также возмещение материального ущерба всем владельцам поврежденных автомобилей.