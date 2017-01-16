Пьяный водитель в Удмуртии устроил массовое ДТП из 6 иномарок

Опубликована: Сегодня 12:33

фото: ГИБДД г. Глазова
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Глазове на улице Пехтина. Как пишет Glazovportal, 13 января около 17.20 51-летний водитель Рено Дастер столкнулся с Киа Рио, Киа Сид, Ниссан Альмера, Фольцваген Тигуан, Форд Турнео. В результате аварии шесть автомобилей получили повреждения.

В отношении виновника составлен административный материал. Мужчину ожидает штраф в размере 30 тыс рублей, лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, а также возмещение материального ущерба всем владельцам поврежденных автомобилей.



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