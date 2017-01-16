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Трамп потребовал извинений от разведки и СМИ за ложь о компромате на него
Опубликована: Сегодня 13:55 Трамп ждет извинений американских СМИ за сообщения о полученных разведкой документах, согласно которым российская сторона собирала компрометирующие материалы на Трампа, пишет сайт News.mail.ru.
Президент США назвал эти документы фальшивкой. В Москве также опровергли наличие компромата на избранного президента США. «Те руководители разведки допустили в данном случае ошибку. А когда люди ошибаются, они должны ИЗВИНЯТЬСЯ», — написал Трамп в своем твиттере. «СМИ также должны принести извинения», — добавил избранный президент США.
Donald J. Trump on Twitter
«Уже на протяжении многих лет наша страна глубоко разобщена, зла и недоверчива. Многие говорят, что это никогда не изменится, слишком глубоко укоренилась ненависть. ЭТО ИЗМЕНИТСЯ!!!» — написал Трамп.
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