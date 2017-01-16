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В Ижевске пьяный автослесарь разбил автомобиль клиента
Опубликована: Сегодня 15:40 Ранее судимый слесарь автосервиса был задержан в Ижевске по подозрению в угоне автомобиля. 23-летний молодой человек, находясь вечером на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль ВАЗ-2112, оставленный клиентом на ремонт.
"Не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП, после чего получивший механические повреждения автомобиль он поставил обратно в автосервис", - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, злоумышленник привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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