В Ижевске пьяный автослесарь разбил автомобиль клиента

Опубликована: Сегодня 15:40

фото: abckuzov.ru
Ранее судимый слесарь автосервиса был задержан в Ижевске по подозрению в угоне автомобиля. 23-летний молодой человек, находясь вечером на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль ВАЗ-2112, оставленный клиентом на ремонт.

"Не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП, после чего получивший механические повреждения автомобиль он поставил обратно в автосервис", - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, злоумышленник привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



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