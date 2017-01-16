Женщину госпитализировали после аварии с грузовиком в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:51

Водитель грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» - мужчина, 1983 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением женщины, 1964 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 2 года)", - сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получила травмы и была госпитализирована.