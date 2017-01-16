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Женщину госпитализировали после аварии с грузовиком в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:51 Женщина-водитель получила травмы в аварии с грузовиком, выехавшем на ее полосу движения. ДТП произошло накануне, 15 января в 13.30 на 212 км автодороги "Елабуга – Пермь" Якшур-Бодьинского района.
Водитель грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» - мужчина, 1983 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением женщины, 1964 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 2 года)", - сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получила травмы и была госпитализирована.
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