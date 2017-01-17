10 тысяч рублей в месяц обойдутся родителям новые детские сады в Ижевске

Опубликована: Сегодня 07:09

За ижевские детские сады, построенные по принципу концессии, родителям придется платить от 10 тысяч рублей, сообщает izhlife.ru.

Так для детского сада №41 со 115 местами срок концессии составит 21 год, для детского сада № 89 со 220 местами - 12 лет. На возведение детского сада №41 должны потратить более 112 млн рублей, на детский сад №89 - 165 млн рублей.

Начальник Управления дошкольного образования Администрации города Елена Казакова заявила: "- Прежде чем начать оказывать образовательные услуги, концессионеру необходимо будет получить лицензию на образовательную деятельность, это означает, что требования к программам, по которым будет организован образовательный процесс, к условиям оказания услуги и педагогическим кадрам будут такие же, как в муниципальных детских садах, и контроль за этим будет осуществляться."

За эти детские сады родителям придется выкладывать от 10 тысяч рублей в месяц. Власти считают, что за эти деньги концессионер сможет окупить затраты на строительство. 




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