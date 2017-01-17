Прокуратура Глазова добилась закрытия нескольких интернет-сайтов

Опубликована: Сегодня 09:05

Глазовская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявила сайты, содержащие материалы в сфере незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ.

К примеру, на сайтах предлагалось дистанционно купить марихуану и курительную смесь, которая изготавливается из реагентов. Из такого реагента возможно изготовление спайсов, так называемых "солей", в состав которых входят наркотические вещества, запрещенные в России.

Законами установлен запрет на распространение информации, связанной с распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием сети Интернет. За это предусмотрены уголовная и административная ответственность.

По результатам проверки Глазовским межрайонным прокурором в Глазовский районный суд направлено заявление о признании информации, размещенной на сайтах запрещенной к распространению. Суд требования прокурора удовлетворил.



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