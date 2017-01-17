МВД Удмуртии просит граждан сообщать о пьяных гражданах на улице

Опубликована: Сегодня 10:25

фото: perlovskaya.ru
МВД по Удмуртской Республике обращается к жителям республики, обнаружившим на улице граждан в состоянии алкогольного опьянения.

"Если вы заметили на улице прохожего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и в результате чего утратившего способность передвигаться самостоятельно – сообщите о данном факте в полицию. Особенно это актуально в «морозные дни», когда длительное нахождение на улице становится опасным для жизни и здоровья пьяных граждан", - сообщает пресс-служба ведомства.

Номера «телефонов доверия» МВД по Удмуртской Республике: 8(3412) 419-373, 419-474, 419-575.

Так, за минувшие новогодние и рождественские праздничные дни с улиц населенных пунктов Удмуртской Республики полицейскими удалено свыше 1100 человек, нарушивших антиалкогольное законодательство. Из них – 106 человек были доставлены в медицинские учреждения и переданы бригадам «скорой помощи», 91 человек доставлен в кабинет медицинского освидетельствования Ижевска.

Напомним, 30 декабря на окраине Воткинска насмерть замерзла несовершеннолетняя школьница. Девушку нашли в лесу, где она употребляла спиртные напитки.
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