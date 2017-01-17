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В Ижевске молодой водитель со стажем 16 дней сбил пенсионера
Опубликована: Сегодня 12:21 В Ижевске пожилой мужчина получил травмы при наезде автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло 16 января в 20.10 напротив дома № 44 по улице Клубная.
"Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» - молодой человек, 1998 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 16 дней), совершил наезд на пешехода – мужчину, 1950 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП пешеход получил травмы.
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