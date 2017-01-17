В Ижевске молодой водитель со стажем 16 дней сбил пенсионера

Опубликована: Сегодня 12:21



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

"Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» - молодой человек, 1998 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 16 дней), совершил наезд на пешехода – мужчину, 1950 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП пешеход получил травмы.