В Ижевске молодой водитель со стажем 16 дней сбил пенсионера

Опубликована: Сегодня 12:21

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске пожилой мужчина получил травмы при наезде автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло 16 января в 20.10 напротив дома № 44 по улице Клубная.

"Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» - молодой человек, 1998 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 16 дней), совершил наезд на пешехода – мужчину, 1950 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП пешеход получил травмы.



Загрузка...
Теги
видео здоровье Балезино сельское хозяйство семья зоопарк погода занятость терроризм правительство конкурс СМИ дети преступление пенсия армия лес дороги бюджет долг природа безопасность образование животные Ува Владимир Путин Глазов выставка самолет туризм недвижимость США Завьялово футбол телевидение Ижавто биатлон наркотики ГИБДД Ижевск кино ремонт молодежь ДТП финансы творчество оружие Воткинск физкультура алкоголь СКП МВД промышленность инвалид депутат Россия банк Москва ИжГТУ музыка религия пожар ГЖД Игра медицина траур Новый год/Рождество Александр Волков звезда технологии Можга Малая Пурга Интернет торговля полиция Сарапул Удмуртия суд убийство рейтинг бизнес мода вода Госсовет УР Дмитрий Медведев праздник школа хоккей Украина выборы штраф транспорт фестиваль ветеран ЖКХ прокуратура Голливуд строительство свадьба МЧС
Все теги
Яндекс.Погода