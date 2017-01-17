Банкротство «Ижевского нефтеперерабатывающего завода» оставит без работы 74 сотрудника

Опубликована: Сегодня 13:26



фото: m.bbgl.ru фото: m.bbgl.ru

«В настоящее время специалистами Центра занятости населения Ижевска совместно с конкурсным управляющим организации формируется план мероприятий по смягчению последствий массового высвобождения и оказания содействия в трудоустройстве высвобожденных работников», - сообщили в министерстве труда Удмуртии.На сегодняшний день в Центре занятости населения Ижевска есть сведения о 4 916 вакансиях, из них 57% - по рабочим профессиям. Уволенным из организации гражданам, обратившимся в службу занятости, предложат следующие услуги:- содействие в поиске подходящей работы;- участие в ярмарке вакансий;- временное трудоустройство, испытывающих трудности в поиске работы;- участие в оплачиваемых общественных работах;- переезд (переселение) для трудоустройства.Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии сообщала, что завод не выплатил своим сотрудникам зарплаты на общую сумму почти 10,5 млн рублей. Позже директор завода Роман Соколов сообщил о том, что с завода уволился 61 человек. Причиной стала задолженность по заработной плате в 23 млн рублей.