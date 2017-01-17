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Банкротство «Ижевского нефтеперерабатывающего завода» оставит без работы 74 сотрудника
Опубликована: Сегодня 13:26 В связи с банкротством «Ижевского нефтеперерабатывающего завода» 74 его сотрудника станут безработными. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в министерстве труда и миграционной политики Удмуртии. Массовое увольнение пройдет в период с 27 февраля по 15 марта 2017 года.
«В настоящее время специалистами Центра занятости населения Ижевска совместно с конкурсным управляющим организации формируется план мероприятий по смягчению последствий массового высвобождения и оказания содействия в трудоустройстве высвобожденных работников», - сообщили в министерстве труда Удмуртии.
На сегодняшний день в Центре занятости населения Ижевска есть сведения о 4 916 вакансиях, из них 57% - по рабочим профессиям. Уволенным из организации гражданам, обратившимся в службу занятости, предложат следующие услуги:
- содействие в поиске подходящей работы;
- участие в ярмарке вакансий;
- временное трудоустройство, испытывающих трудности в поиске работы;
- участие в оплачиваемых общественных работах;
- переезд (переселение) для трудоустройства.
Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии сообщала, что завод не выплатил своим сотрудникам зарплаты на общую сумму почти 10,5 млн рублей. Позже директор завода Роман Соколов сообщил о том, что с завода уволился 61 человек. Причиной стала задолженность по заработной плате в 23 млн рублей.
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