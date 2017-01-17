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На 950 тыс рублей простой водитель "развел" троих жителей Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:16 По подозрению в серии мошенничеств в Удмуртии задержали 35-летнего водителя одного из предприятий. От действий мужчины пострадали трое человек, общий ущерб составил 950 тыс рублей.
По версии следствия, подозреваемый знакомился с людьми и представлялся им сотрудником силовых структур. Войдя в доверие, злоумышленник сообщал новым знакомым, что у него есть связи в различных организациях, где можно приобрести товары по низким ценам, в том числе автомобили, технику. Потерпевшие передавали мужчине деньги в качестве предоплаты, некоторые при этом даже брали кредиты в банках. После получения денег мошенник просто переставал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
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