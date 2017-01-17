Более тонны нелегально ввезенных груш и томатов уничтожили в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:11



фото: rshn43.ru фото: rshn43.ru

1148 кг продукции (груши 1027 кг, томаты 121 кг) в присутствии должностных лиц уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов, а 1652 кг томатов происхождением Турецкая Республика поместили на ответственное хранение до подтверждения их фитосанитарного состояния.