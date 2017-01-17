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Более тонны нелегально ввезенных груш и томатов уничтожили в Ижевске
Опубликована: Сегодня 15:11 В Ижевске на плодоовощной базе по ул. Пойма, 23 специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике обнаружили подкарантинную продукцию, запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации, а именно: польские груши в количестве 1027 кг и томаты из Турции в количестве 1773 кг.
1148 кг продукции (груши 1027 кг, томаты 121 кг) в присутствии должностных лиц уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов, а 1652 кг томатов происхождением Турецкая Республика поместили на ответственное хранение до подтверждения их фитосанитарного состояния.
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