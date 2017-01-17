В Ижевске неизвестный сбил 8-летнего мальчика

Опубликована: Сегодня 16:15



фото: byappi.ru фото: byappi.ru

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода – мальчика, 2008 года рождения, находящегося на проезжей части дороги без сопровождения взрослых. В результате ДТП пешеход получил травмы», - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии