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В Ижевске неизвестный сбил 8-летнего мальчика
Опубликована: Сегодня 16:15 Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают неизвестного водителя, который в Ижевске сбил 8-летнего мальчика. ДТП произошло накануне, 16 января, напротив дома № 110, расположенного по улице Воткинское Шоссе.
«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода – мальчика, 2008 года рождения, находящегося на проезжей части дороги без сопровождения взрослых. В результате ДТП пешеход получил травмы», - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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