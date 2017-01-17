В Ижевске уголовное дело депутата Наиля Кутдузова передано в суд

Опубликована: Сегодня 17:07

фото: udmurt.ru
Уголовное дело депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова о хищении более 43 млн рублей передали в суд. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По предварительной информации, материалы дела будет рассматривать Устиновский суд Ижевска. Напомним, Кутдузова обвинили в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. По данному факту в отношении 35-летнего депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»).

Обвиняемый возглавлял ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК». Компании управляли многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения.



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