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В Ижевске уголовное дело депутата Наиля Кутдузова передано в суд
Опубликована: Сегодня 17:07 Уголовное дело депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова о хищении более 43 млн рублей передали в суд. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По предварительной информации, материалы дела будет рассматривать Устиновский суд Ижевска. Напомним, Кутдузова обвинили в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. По данному факту в отношении 35-летнего депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»).
Обвиняемый возглавлял ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК». Компании управляли многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения.
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