В Ижевске уголовное дело депутата Наиля Кутдузова передано в суд

Опубликована: Сегодня 17:07



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

По предварительной информации, материалы дела будет рассматривать Устиновский суд Ижевска. Напомним, Кутдузова обвинили в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. По данному факту в отношении 35-летнего депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»).Обвиняемый возглавлял ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК». Компании управляли многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения.