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Наезд на 19-летнюю девушку в Ижевске попал на видео
Опубликована: Сегодня 18:06 Сегодня, 17 января, в Ижевске на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 19-летнюю девушку. ДТП произошло на улице Воткинское шоссе в районе остановки «Ударная».
«Молодой человек 1992 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не предоставил преимущество пешеходу, передвигающемуся по пешеходному переходу. В результате наезда 19-летняя девушка получила травмы», - рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.
В 2016 году на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 160 наездов, в результате которых 6 человек погибли и 162 получили травмы.
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