Наезд на 19-летнюю девушку в Ижевске попал на видео

Опубликована: Сегодня 18:06



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«Молодой человек 1992 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не предоставил преимущество пешеходу, передвигающемуся по пешеходному переходу. В результате наезда 19-летняя девушка получила травмы», - рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.В 2016 году на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 160 наездов, в результате которых 6 человек погибли и 162 получили травмы.