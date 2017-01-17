Наезд на 19-летнюю девушку в Ижевске попал на видео

Опубликована: Сегодня 18:06

фото: скриншот видео
Сегодня, 17 января, в Ижевске на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 19-летнюю девушку. ДТП произошло на улице Воткинское шоссе в районе остановки «Ударная».

«Молодой человек 1992 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не предоставил преимущество пешеходу, передвигающемуся по пешеходному переходу. В результате наезда 19-летняя девушка получила травмы», - рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

В 2016 году на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 160 наездов, в результате которых 6 человек погибли и 162 получили травмы.
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